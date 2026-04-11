Secretaría de Salud recibe más de 780 mil dosis de vacunas

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud recibió en las últimas horas 780 mil dosis de vacunas contra distintas enfermedades que serán aplicadas en la Jornada de Vacunación 2026.

Honduras recibió 741 mil 800 dosis de la vacuna contra enfermedades de sarampión, rubeola y paperas; y 40 mil dosis contra la Hepatitis B para adultos.

Las dosis serán aplicadas en mayo cuando se desarrolle la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación.

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, comentó que el objetivo es retomar las buenas prácticas que tuvo Honduras con el programa de inmunización a través de la intersectorialidad de los diferentes actores claves para garantizar para que el biológico este disponible en los centros de salud.

Afirmó que la Secretaría de Salud ha planificado en la compra y distribución de vacunas.

El informe del Instituto de Justicia que fue divulgado por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) señala que Honduras tuvo un retroceso en el programa de inmunización en los últimos años. AG