Secretaría de Salud está lista para detectar casos de viruela del mono, asegura ministro

Tegucigalpa – Aunque la viruela del mono no ha llegado a la región centroamericana si está en Estados Unidos y Canadá, también en América del Sur y ante eso la posible llegada del virus la Secretaría de Salud asegura estar preparada para hacerle frente, según el ministro Manuel Matheu.

– No hay que alarmarse, pero sí estar preparados y seguir las medidas, dijo Matheu.

Todos los centros de salud y hospitales y los puestos fronterizos están listos para detectar cualquier caso de la viruela del mono, “no debe ser motivo de alarma, sí se debe estar listo para detectarlo”, dijo el funcionario.

Agregó que ya están dados los protocolos para que la persona que venga con alguna sintomatología, como fiebre o malestar general, será aislada para las pruebas y que no contamine a otros en caso de ser positivo.

Explicó que prácticamente el contagio se da por vía directa, contacto cuerpo a cuerpo por lo que no debe usar la misma ropa o cama es decir esa persona debe estar aislada.

También, se transmite por las gotitas de saliva por lo que la mascarilla es importante, básicamente son las mismas medidas que se han seguido durante la pandemia por COVID-19 ya que ambos son virus, añadió.

No obstante, no es motivo de alarma porque estos casos en su mayoría no requieren hospitalización, pero siempre se deben evitar complicaciones y seguir un tratamiento médico aislado en su casa de habitación, remarcó el doctor.

El ministro concluyó asegurando que afortunadamente es algo viral, y hasta ahora se maneja que es fácilmente controlable y se espera que siga de esa forma, reiteró que en caso de llegar al país ya están preparados y no debe haber alarma. LB