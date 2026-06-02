Secretaría de Salud declara obligatoria la vacunación contra el sarampión para viajeros que salgan del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Salud informó que, a partir de la fecha, la vacunación contra el sarampión será de carácter obligatorio para todos los hondureños que viajen hacia Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, como parte de las medidas preventivas para evitar la introducción y propagación de esta enfermedad en el país.

-Autoridades exigirán el carnet de vacunación en todos los puntos de salida; quienes no puedan demostrar su inmunización deberán aplicarse la vacuna nuevamente.

El doctor Homer Mejía explicó que esta disposición responde a criterios epidemiológicos y constituye una acción acertada, necesaria y urgente ante el incremento de casos de sarampión reportados en varios países de la región.

“Todo hondureño que vaya a salir del territorio nacional hacia Guatemala, México, Estados Unidos o Canadá deberá presentar su carnet de vacunación contra el sarampión. Si no puede documentar que recibió la vacuna, deberá aplicársela nuevamente”, indicó el funcionario.

Las autoridades sanitarias señalaron que la medida cobra especial relevancia debido al próximo retorno de miles de compatriotas que asistirán a eventos internacionales, entre ellos la Copa Mundial de Fútbol, así como por el aumento de viajes de estudiantes de escuelas bilingües durante el período vacacional.

Mejía recordó que el virus del sarampión posee una capacidad de transmisión extremadamente alta, superior a la de otros virus respiratorios. “El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Si no tomamos medidas preventivas en este momento, podríamos enfrentar un incremento considerable de casos en el país”, advirtió.

Según datos citados por las autoridades sanitarias, Guatemala reporta actualmente más de 17 mil casos de sarampión y 17 fallecimientos asociados a la enfermedad, situación que mantiene en alerta a los sistemas de salud de la región.

Asimismo, la Secretaría de Salud anunció que todas las personas que ingresen a Honduras serán evaluadas en los diferentes puntos de entrada aéreos, terrestres y marítimos. En caso de presentar síntomas compatibles con sarampión, se activarán de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica y aislamiento para evitar posibles contagios.

La institución reiteró el llamado a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación y cumplir con las disposiciones sanitarias establecidas para proteger la salud pública y prevenir brotes de la enfermedad en el territorio nacional.LB