Secretaría de Salud amplia jornada nacional de vacunación

Tegucigalpa- El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, informó que la Jornada Nacional de Vacunación fue ampliada hasta el próximo 15 de junio con el objetivo de alcanzar la meta de inmunizar a 2.5 millones de hondureños.

Mejía expresó su preocupación debido a la baja participación de la población en la campaña de vacunación, ya que hasta la fecha no se ha logrado llegar ni al millón de personas vacunadas.

“La meta es 2.5 millones y no hemos llegado ni al millón. Es preocupante la apatía de la población para asistir a los establecimientos de salud a vacunarse. No hay que esperar que lleguen hasta su casa; es cierto que tenemos puntos en centros comerciales y parques, pero la población también debe acudir”, manifestó.

El funcionario explicó que la extensión de la jornada busca incrementar la cobertura y prevenir el resurgimiento de enfermedades que anteriormente estaban controladas o en proceso de erradicación.

Advirtió que enfermedades como el sarampión y la tosferina han vuelto a presentarse debido a la disminución en los niveles de vacunación durante los últimos años.

“El sarampión estaba en fase de erradicación y ha vuelto otra vez. La tosferina también estaba controlada y ha regresado. Esto se debe a que no hemos estado vacunando a nuestros niños ni a las personas que corresponde”, señaló.

Asimismo, recordó que las mujeres embarazadas deben vacunarse en el último trimestre del embarazo y que los bebés deben iniciar su esquema de vacunación a partir de los dos meses de edad.

Mejía insistió en que las enfermedades prevenibles por vacunas están reapareciendo, por lo que hizo un llamado urgente a la población para que tome la decisión de vacunarse.

“Vacúnese hoy, es fundamental. Si va a viajar, debe vacunarse 14 días antes. En Guatemala hay muchos casos (sarampión)y si va a viajar al Mundial, igualmente debe vacunarse”, concluyó.LB