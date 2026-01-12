Secretaría de Salud activa alerta sanitaria en Honduras por casos de sarampión en la región

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud recordó este domingo que Honduras se encuentra en alerta sanitaria por casos de sarampión en Guatemala.

Un comunicado divulgado por la Secretaría de Salud señala que Guatemala reporta brote de casos por un encuentro religioso en Atitlán que albergó a más de dos mil personas, donde hubo personas de Honduras y El Salvador.

Esta dependencia del Estado reveló que El Salvador ya confirmó el caso de uno de sus ciudadanos.

Añadió que los hondureños que participaron en este evento religioso o cualquier nación con brote de sarampión pueden favorecer la probabilidad de contagio en el país.

En ese sentido, instó a la red de servicios por salud a la búsqueda activa y obligatoria de casos.

Informó que las personas que deseen visitar países con casos de sarampión o piensan asistir a un concierto musical, eventos religiosos u otros tipos de gran magnitud, deben vacunarse contra la enfermedad para mitigar el riesgo de introducción y circulación del virus.

Sesal aclaró que Honduras está libre de casos de sarampión, y pidió a la población que siga las indicaciones oficiales.

Los países de América con casos de sarampión son: Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Belice, Costa Rica, Canadá, México, Brasil, Paraguay y Perú. AG