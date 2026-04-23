Secretaría de Planificación manejaba sistema de espionaje para atacar a adversarios: Leonel Núñez

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión Liquidadora del gobierno, Leonel Núñez, denunció un sistema de espionaje y otras presuntas irregularidades dentro de la Secretaría de Planificación.

En una entrevista a la radio capitalina Cadena Voces, Núñez señaló que cada vez que se decía una palabra eso iba a un sistema de espionaje y activaban la plataforma para atacar a las personas.

Sostuvo que manejaban con la inteligencia artificial la identificación de las personas que escribían las palabras claves y procedían a atacarlas en las redes sociales.

Asimismo, pagos excesivos en alimentos, especialmente en diciembre, sin justificación.

Además, de contratos en grandes cantidades sin auditoría previa en diferentes empresas.

Esta secretaría manejaba millones, “la misión mía es hacer el cierre, pero serán las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas los que a través de sus auditorías los que reflejaran el despilfarro de esa secretaría y los que enviarán el informe a la Fiscalía para deducir responsabilidades”, apuntó. IR