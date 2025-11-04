Ofensiva sin tregua para desmantelar CNE: Juventud de Libre exige renuncia de consejera Cossette López

Tegucigalpa – La Secretaría de la Juventud del Partido Libertad y Refundación (Libre) exigió este martes la renuncia de Cossette López de su cargo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por representar intereses golpistas y fraudulentos.

A través de un pronunciamiento, condenó la instrumentalización de la juventud del país para actos de cobardía, y reprochó que el bipartidismo político no tiene la autoridad moral para hablar a favor de los jóvenes.

“Nadie que es hijo de voceros oligarcas puede hablar en nombre de la juventud de Honduras, que está en los barrios, en las colonias, aldeas y caseríos”, cita el pronunciamiento de la juventud de Libre.

Señaló que quedó evidenciado la alianza entre el Partido Nacional con el Partido Liberal, y que es un intento desesperado para vencer a la presidenciable Rixi Moncada en las elecciones generales.

La Secretaría de la Juventud de Libre respaldó la convocatoria de la candidata Rixi Moncada para que los colectivos se desplacen a la capital hondureña a partir del 9 de noviembre en la capital hondureña.

Sentenció que la situación actual es el pasado contra el futuro, la corrupción contra la dignidad y la mentira contra la esperanza. AG