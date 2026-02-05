Secretaría de Finanzas y BM comienzan a revisar cartera de programas y proyectos

Tegucigalpa – Los viceministros de la Secretaría de Finanzas, Liliam Rivera y Roberto Chang, recibieron la visita de representantes del Banco Mundial (BM) con el objetivo de comenzar a revisar la cartera de programas y proyectos en ejecución.

Por el BM estuvieron en SEFIN, Andrew Kircher, actual representante residente del Grupo Banco Mundial en Honduras; Patricia Dacarett, Oficial Senior de Operaciones y José Silva, Especialista Senior en Agua Potable y Saneamiento.

Al final de la reunión, la viceministra Rivera informó que con el BM se busca un alineamiento con las prioridades del plan de Gobierno del presidente de Nasry Asfura.

“Esto orientado a satisfacer esas necesidades que por años han estado desatendidas por parte de las autoridades”, dijo.

La viceministra resalta que la visita de los representantes del BM es un mensaje de certidumbre y de apertura.

“Vimos que ellos están muy contentos al estar trabajando con esta administración. Tienen mucha esperanza como la tenemos todos los hondureños en que el país va a cambiar, va a mejorar las condiciones de vida”, expresó.

Añadió que “para nosotros como Gobierno entrante es muy satisfactorio estar recibiendo en la Secretaría de Finanzas a diferentes organismos internacionales que nos están abriendo las puertas a trabajar con nosotros y todo orientado a buscar prosperidad y desarrollo en nuestro país”. JS