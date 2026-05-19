Secretaría de Energía desmiente falsa implementación de medidores prepago en Honduras

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía de Honduras (SEN), aclaró a la población que las publicaciones que circulan en diversas redes sociales sobre la supuesta instalación de medidores prepago a partir del próximo mes de agosto son completamente falsas.

A través de una aclaratoria formal, la institución del Estado enfatizó que en ningún momento ha emitido comunicados oficiales relacionados con este tema, ni contempla la aplicación de dicha medida en el territorio nacional.

Ante la ola de rumores y contenido engañoso que suele propagarse en redes sociales y algunos medios digitales, las autoridades de la SEN hicieron un llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma y evite caer en la desinformación. Asimismo, se solicitó a la población abstenerse de compartir este tipo de publicaciones no verificadas que solo buscan generar confusión y zozobra.

«Reiteramos nuestro compromiso con una comunicación clara, responsable y transparente para el pueblo hondureño», enfatizó la Secretaría de Energía en su declaración.

Finalmente, la SEN instó a los hondureños a verificar cualquier dato o anuncio sobre el sector energético acudiendo única y exclusivamente a los canales digitales oficiales de la institución, o bien, a través de los medios de comunicación serios y de cobertura nacional. LB