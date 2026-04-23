Secretaría de Educación llega a acuerdos de ajuste salarial con maestros Proheco

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación llegó este jueves a un acuerdo de ajuste del salario con los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco).

La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, manifestó que el acuerdo es que el salario mínimo de los docentes de Proheco sea de 17 mil 500 lempiras.

Comentó que es un aumento de nivelación que pasa de 11 a 17 mil 500 lempiras.

Argueta señaló que los docentes tienen que solicitar licencia en sus plazas de Proheco, sin tener que presentar renuncia, para tener un cargo en el sistema educativo regular.

Indicó que cuando los docentes obtengan su licenciatura pueden optar a una plaza en permanencia del sistema educativo.

Mientras que un representante de los maestros Proheco, Wilmer Javier Martínez, consideró que este beneficio instruye a cada uno de los docentes, que se dedique a estudiar para optar a mil plazas laborales permanentes.

Los docentes se presentaron esta mañana a casa de gobierno, donde sostuvieron una protesta hasta que lograron que las autoridades centrales atendieran sus demandas. AG