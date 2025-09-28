Secretaría de Educación confirma asueto semanal por feriado Morazánico 

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación confirmó que concederá asueto para los estudiantes, maestros y personal administrativo de los centros educativoS gubernamentales de todos los niveles y modalidades de estudio a nivel nacional, en la semana que comprende del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre de 2025.

Tal como lo había anunciado el ministro de Educación, Daniel Esponda, en el marco de la Semana Morazánica 2025 y de acuerdo al comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación, el 9 de septiembre se dará toda la semana de asueto.

Los días lunes 29 y martes 30 de septiembre se tomarán a cuenta de vacaciones, según lo informado mediante un comunicado.

La rectora de la educación de país sugiere a las autoridades de los centros educativos no gubernamentales, otorgar los días lunes 29 y martes 30 de septiembre como vacaciones a estudiantes, docentes y personal administrativo, «favoreciendo así la unión familiar en el marco de esta Semana Morazánica».

Las actividades educativas se reanudarán a nivel nacional el día lunes 6 de octubre de 2025.

Se recomienda ademas a las familias velar por la seguridad de los estudiantes y docentes en periodo de vacaciones tomando en cuenta las indicaciones de los cuerpos de socorro, las instituciones para la gestión y prevención de riesgos. VC