Secretaría de Desarrollo Social y UNFPA firman convenio para prevenir embarazos en adolescentes

Tegucigalpa – Con el objetivo de prevenir embarazos en adolescentes, la Secretaría de Desarrollo Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), suscribieron un convenio de cooperación para la implementación del proyecto Sembrando Futuros: Adolescentes que Transforman Honduras, una iniciativa con la que busca reducir los índices de embarazos, la deserción escolar y prevención de la violencia.

Con la implementación de este programa se busca atender directamente a unas 600 niñas y adolescentes de 8 a 17 años y llegar a beneficiar a unas 3,000 personas de forma indirecta en nueve municipios priorizados de siete departamentos del país donde existe mayor incidencia de embarazos, que serán intervenidos durante 19 meses para lograr resultados reales, con una inversión de 7.6 millones de lempiras.

“Estamos muy ilusionados, estamos llenos de esperanza con este nuevo proyecto, estamos preocupados por el tema de embarazos en menores, son historias que también vemos en las mesas con el Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia (Sigadenah), que nos reunimos una vez al mes y estamos trabajando con todas las instituciones, el tema de niñez y adolescencia”, expresó la ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez.

EL objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo integral, la autonomía y el ejercicio pleno de derechos de niñas y adolescentes zonas de alta vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento sostenido de habilidades para la vida, el liderazgo y la construcción de proyectos de vida a través de un modelo de Espacios Seguros Comunitarios, clubes de desarrollo y redes de mentoría.

“Vamos a trabajar con todo el tema de violencia, que es otro tema que el Gobierno de la República ha estado muy interesado, la primera dama, doña Lissette del Cid Asfura, también ha estado trabajando fuertemente”, dijo la ministra Juárez.

La funcionaria también explicó que “Sigadenah nos dio una tarea el martes que tuvimos reunión y nosotros vamos a encargarnos también de la comisión de embarazo a menores. Esa es una ley también que se va a trabajar con la subsecretaría de la doctora Fanny Mejía, ya estamos iniciando con toda esta documentación, y revisión de políticas públicas, que también la vamos a socializar”.

“Honduras tienen la tasa de fecundidad en adolescentes más elevada de toda América latina y el caribe, 97 por cada 1,000 niñas y adolescentes entre 15 y 19 años se embarazan de acuerdo con datos de la encuesta de demografía y salud”, dijo Iván Castellanos, Representante de UNFPA.

Explicó que el programa está orientado “a cambiar la vida las vidas de las niñas adolescentes, sus familias y que realmente les permitan entonces desarrollar su pleno potencial, identificar cuál es ese proyecto de vida que ellas quieren, poner a las niñas en el centro de la discusión de las políticas desde una perspectiva de derecho y desde una perspectiva en donde ellas realmente tengan una voz y puedan determinar hacia dónde quieren ir y cumplir con el ejercicio de sus derechos”.

En una primera parte el proyecto destinado a menores se implementará en los municipios de Yoro, Yoro; Limón, Colón; San Esteban, Patuca en el departamento de Olancho; Dolores, Intibucá; La Iguala, Lempira, así como en Naranjito y Nueva Frontera en Santa Bárbara y San José de Comayagua, Comayagua, y se analiza expandirlo a nivel nacional con efecto multiplicador. JS