Sedena y FFAA defienden integridad del territorio hondureño ante denuncia de Fiscal de EEUU

Tegucigalpa – La Secretaría de Defensa defendió este jueves que la integridad del territorio hondureño es protegida diariamente por esta dependencia del Estado que son ejecutadas por las Fuerzas Armadas.

Se refirió a las declaraciones del Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela paga a Honduras para utilizar su espacio aéreo para el trasiego de drogas.

A través de un pronunciamiento, alegó que la institución castrense ejecuta operaciones por aire, tierra y mar para hacer prevalecer la ley para el resguardo nacional.

Sostuvo que las misiones y estrategias ejecutan operaciones en la política de seguridad nacional que incluye acciones de combate directo a las actividades ilícitas del trasiego de drogas.

Citó la carta de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur del Departamento de Defensa de EEUU que reconoce que la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea hondureña son “grandes socios” en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.

También citó la carta del director de Guardacostas de EEUU, el contralmirante Jeffrey K. Randall, de la tenacidad operativa exhibida por las fuerzas hondureñas.

Concluyó que la lucha integral regional de los ilícitos como el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional. AG