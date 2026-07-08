Secretaría de DDHH pide reducir riesgo de operativos policiales en comunidades garífunas

Tegucigalpa – La Secretaría de Derechos Humanos exhortó este martes a las autoridades competentes que reduzcan el riesgo de las operaciones de la Policía Nacional en las comunidades garífunas tras irrupción en San Juan.

Mediante un comunicado, esta dependencia del Estado se pronunció sobre la captura de cuatro jóvenes garífunas por agentes policiales en la comunidad de San Juan en el Caribe hondureño.

Exhortó a las autoridades competentes a privilegiar mecanismos que reduzcan los riesgos para la población, fortalezcan el diálogo y favorezcan soluciones compatibles con los derechos humanos.

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Reconoció la situación de la comunidad garífuna de San Juan se desarrolla en un contexto de especial relevancia para el Estado hondureño, al guardar relación con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que establece obligaciones a la protección de los derechos territoriales y colectivos.

Señaló que toda actuación de las autoridades públicas debe desarrollarse con apego a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y respeto de los derechos humanos.

Esta dependencia del Estado indicó que las medidas orientadas a preservar el orden público deben ser compatibles con el ejercicio de los derechos humanos y ajustarse a los estándares internacionales y obligaciones asumidas. AG