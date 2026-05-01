Secretaría de Cultura atraviesa reestructuración institucional ante alto gasto en salarios

Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonios de Honduras (SECAPPH), Yasser Handal, informó que la institución realiza un proceso de reestructuración administrativa orientado a mejorar la eficiencia del gasto público.

Según explicó, alrededor del 77 % del presupuesto institucional se destinaba a salarios, en contraste, apenas una fracción menor del presupuesto se orientaba a programas de impacto social y cultural.

Handal detalló que, como parte de este proceso, se ha reducido progresivamente la planilla de la Secretaría, al pasar de más de 500 empleados a oscilar entre 300 y 400, con el objetivo de redirigir recursos hacia actividades sustantivas.

El ministro también indicó que están en revisión servicios internos como la clínica institucional y una guardería, al explicar que “teníamos una clínica y una guardería, pero estamos evaluando si realmente hay demanda suficiente para su funcionamiento”.

En el caso del servicio médico, detalló que anteriormente se contaba con un médico de nacionalidad cubana nacionalizado, pero que actualmente lo reemplazaron con un empleado hondureño: “Lo de la clínica lo estamos identificando, si tiene una buena atención y si es necesario mantener la estructura”.

Afirmó que la SECAPPH ha reforzado sus mecanismos de auditoría interna y ha solicitado el acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el propósito de garantizar revisar posibles irregularidades en el manejo de los recursos en la administración anterior.

Por último, indicó que la reorientación del gasto busca fortalecer casas de la cultura, teatros, proyectos comunitarios y alianzas con municipalidades, organismos internacionales y embajadas, para ampliar la cobertura cultural en el país. AD