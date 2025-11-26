Sebastián Yatra volverá a Bogotá y Medellín con su gira ‘Entre Tanta Gente’

Bogotá.– El cantautor colombiano Sebastián Yatra anunció que volverá a subirse a los escenarios de Bogotá y Medellín con su gira latinoamericana ‘Entre Tanta Gente’, una propuesta que define como un «encuentro íntimo y transformador» para su público, informó su equipo de prensa en un comunicado.

El ganador de dos premios Latin Grammy se presentará el 25 de abril en el Movistar Arena de Bogotá y el 26 de ese mes en la antigua plaza de toros La Macarena de Medellín.

«Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente», expresó Yatra en declaraciones difundidas por los organizadores, en las que describe esta etapa como «una pausa para agradecer» y recuperar la esencia de la vida «entre tanta gente».

Yatra acaba de publicar su último sencillo ‘La fkn vibra’ en colaboración con el cantante del estilo regional mexicano Xavi, quien fue reconocido en 2024 como ‘Artista Nuevo del Año’ en los Premios Billboard Latinos.

El colombiano retomará los escenarios de su país tras una etapa en la que recorrió 16 ciudades de España y cerró con un concierto multitudinario en el Movistar Arena de Madrid el pasado 27 de septiembre.

Este nuevo tour, que empezará el 5 de enero en la Feria de Manizales y terminará el 16 de mayo en Ciudad de Guatemala, busca expandir el universo de ‘Milagro’, su último álbum, con un espectáculo que apuesta por la cercanía emocional y la conversación con el público. EFE/ir