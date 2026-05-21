Sebastián Pastor destaca logros alcanzados en el Hospital María durante el 2025

Tegucigalpa– El presidente de la Junta Directiva de la Fundación Amigos del Hospital María (FAHM), Sebastián Pastor, destacó los avances y logros alcanzados por el Hospital María Especialidades Pediátricas (HMEP), durante la rendición de cuentas correspondiente al año 2025.

Durante su intervención, Pastor resaltó que el Hospital María se ha consolidado como un hospital público de referencia nacional en atención pediátrica especializada, docencia e investigación, brindando atención a menores de 18 años en 12 especialidades médicas.

El directivo señaló que la institución nació gracias a la visión y compromiso de la fundadora del hospital, Mary Flake Flores, con el objetivo de brindar esperanza y atención de calidad a niñas y niños en condición de vulnerabilidad.

“Esta institución se ha convertido en una fortaleza de amor para cuidar a nuestras niñas y niños vulnerables”, expresó Pastor, quien aseguró que el centro asistencial mantiene firme su misión de “cambiar la vida de nuestros pacientitos”.

Asimismo, agradeció al presidente Nasry Asfura y a los viceministros Eduardo Midence y José Castillo por el respaldo brindado a la institución y por el trabajo conjunto que se desarrolla para fortalecer el hospital y avanzar en la concreción de un convenio de gestión con la Secretaría de Salud.

Entre los principales logros alcanzados en 2025, Pastor destacó que el Hospital María realizó 2 mil 632 procedimientos quirúrgicos pediátricos, la cifra más alta desde su apertura hace 11 años, consolidándose como el principal referente nacional en especialidades médicas de alta complejidad para la niñez hondureña.

Además, subrayó que el Hospital María es actualmente el único hospital público del país que realiza cirugías cardiovasculares a pacientes menores de 18 años.

El presidente de la FAHM explicó que en Honduras uno de cada cien niños nace con cardiopatías congénitas y que más del 70 % de estos casos corresponde a menores de cinco años, razón por la cual aspiran a fortalecer la Unidad del Corazón mediante la apertura de un segundo quirófano.

Entre otros resultados obtenidos durante el año 2025, el hospital reportó:

6 mil 212 nuevos pacientes atendidos.

54 mil 265 consultas externas especializadas.

271 mil 143 atenciones en servicios de apoyo.

1 mil 642 egresos hospitalarios.

Pastor aseguró que el Hospital María continuará trabajando de la mano con el gobierno y distintos sectores para seguir salvando vidas y fortaleciendo la atención pediátrica especializada en Honduras. IR