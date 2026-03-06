Sean Penn, el favorito a ganar el Óscar por un oficial migratorio similar a uno de Trump

Los Ángeles – Sean Penn parte como gran favorito para alzarse con el Óscar al mejor actor secundario durante la 98 edición de los premios de la Academia de Hollywood, por personificar al villano de ‘One Battle After Another’, que ha retratado, sin proponérselo, al comandante que encabezó la gran ofensiva migratoria de Donald Trump.

La personificación del coronel Steven J. Lockjaw, en la comedia negra de Paul Thomas Anderson, ya le valió al actor californiano el galardón en la categoría de mejor actor de reparto en los BAFTA y de los premios sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés), premios que tradicionalmente suelen coincidir con los elegidos por la Academia.

Y en sitios especializados de pronósticos como Gold Derby, Penn supera con creces a sus contendientes: Stellan Skarsgård (‘Valor sentimental’), Delroy Lindo (‘Sinners’), Jacob Elordi (‘Frankenstein’), así como a su compañero de reparto Benicio del Toro en ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’).

A esto se suma que el coronel Lockjaw ha resonado entre el público estadounidense al ser comparado con Greg Bovino, un jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) en California, que asumió el liderazgo nacional de las agresivas redadas migratorias ordenadas por la Casa Blanca.

Las imágenes de Penn caracterizado como Lockjaw y Bovino han inundado las redes sociales, con mensajes que destacan las grandes semejanzas del personaje de ficción y el de la vida real.

Lockjaw se muestra como un militar corrupto cuya autoridad se ve amenazada cuando un centro de detención de inmigrantes que supervisa es atacado por un grupo de revolucionarios liderada por Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) y Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor).

Hasta Brian McKeon, subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos para Administración y Recursos en el Gobierno de Joe Biden, hizo un comentario en su cuenta de X en el que dijo que “es increíble” como la película y el personaje de Penn “previó” la irrupción de Bovino en el panorama nacional.

Las similitudes

El principal parecido entre el personaje de Penn y Bovino es su trabajo, ambos están encargados de lidiar con operativos de inmigración en la frontera de California con México y de la noche a la mañana se convierten en figuras públicas por sus supuestos éxitos.

En la película Lockjaw no se medirá en las tácticas usadas para lograr su objetivo. Otra destacada semejanza con Bovino, que ha sido acusado de permitir el uso de fuerza excesiva en los operativos migratorios, especialmente en Mineápolis, que se saldaron con la muerte de dos estadounidenses.

Con el tiempo, las similitudes entre Lockjaw con Bovino han aumentado. Aunque el personaje de la vida real no termina muerto como el de la ficción, el jefe de CBP fue retirado en enero pasado de los operativos y regresado a la frontera, tras la lluvia de críticas por la agresividad de los operativos.

Además, Bovino estuvo involucrado en temas relacionados con la discriminación racial, al igual que el personaje de Penn. Ambos también fueron ligados a símbolos confederados, según un informe de The American Prospect.

Inspirados en el séptimo arte

Las afinidades no solo serían entre el personaje del film y el de la vida real. Bovino y Penn parecen tener un amor en común por el séptimo arte. El jefe de CBP confesó en un podcast que optó por trabajar con las autoridades migratorias tras ver la película ‘The Border’ con Jack Nicholson.

“Pensé en ponerme un poco del otro lado y volver a ver la película desde el otro lado», explicó Bovino en la conversación con otro colega de CBP.

Por su parte, Penn, que ya ha ganado dos Óscar como mejor actor por ‘Mystic River’ (2003) y ‘ Milk’ (2008), dijo en una entrevista con Vanity Fair que le bastó con leer unas «pocas páginas» del guión de la película que se cocinó durante casi 15 años para aceptar personificar a Lockjaw.

«Recuerdo las palabras ‘él va allí’ dando vueltas en mi cabeza, porque no tenía ni idea de cuál sería el tema, qué abordaría o qué reflejaría sobre nuestras vidas actuales», aclaró a la revista el actor californiano. EFE