Se van de vacaciones con su bono del pescado y nunca les pagaron a los trabajadores de la salud, lamenta CMH

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos criticó a las autoridades gubernamentales porque a este viernes 27.03.2026. -en el preludio de la Semana Santa- se van de vacaciones sin pagar salarios al gremio sanitario que se mantiene en asambleas informativas desde el pasado lunes.

– Las autoridades de Salud se reúnen con nosotros, pero no hay pagos, entiendo que el problema es que no hay dinero, reprochó Santos.

Narró que tienen cinco días en asambleas informativas y más de tres meses sin recibir salarios por parte de 3 mil 700 médicos a nivel nacional trabajando en la modalidad de contrato e interinato, así como sus colegas que laboran en el sector descentralizado.

El titular del ente gremial, mencionó que en el caso de los de interinato ni siquiera han firmado contratos y en los descentralizados tampoco se han rubricado los convenios con los gestores, lo que los ubica en una situación calamitosa.

“La responsabilidad recae en la clase política de este país, los que siempre en tiempo electoral andan pidiendo el voto, persiguiendo a la población por ese voto, pero se van de vacaciones con su bono del pescado y no le pagaron nunca a los trabajadores de la salud”, declaró Santos a la emisora HRN.

Consultado sobre si endurecerán las asambleas informativas, respondió: “Y qué otras acciones podemos hacer, nosotros somos un gremio profesional, nuestro sitio de trabajo son los hospitales, yo entiendo que el mayor impacto sería que el presidente del Colegio Médico se meta fuego en el parque central de Tegucigalpa y se inmole en nombre de todos los médicos de Honduras”.

Santos cuestionó que a la clase política no le importa el pueblo y lo demuestran cuando se van de vacaciones y ni siquiera aprobaron el Presupuesto General que afecta a toda la población.

“Cuando me preguntan qué más podemos hacer, siempre les digo que no le puedo decir al viceministro (Eduardo) Midence que nos demos a los puños porque mide casi dos metros y me va a cachimbear, no van a pagar de todas maneras. Este país es un chiste mal contado y como decía el poeta, la historia de Honduras se puede escribir en una lágrima”, finalizó. JS