“Se van a perder miles de empleos”, advierte Cohep ante CN

Tegucigalpa – El sector empresarial insistió que el proyecto de Ley Tributaria impulsado por el gobierno va a generar la pérdida de miles de empleos y los inversionistas consideran que su mensaje es no crecer en Honduras, tras la participación del Cohep en el marco de la socialización de la referida legislación.

– Con la derogación de la Ley de Empleo por Hora nos dijeron que se perderían 750 mil empleos, pero desde 2022 para acá los datos del IHSS nos arrojan 18 mil nuevos registrados, expresó Silvia Ayala.

– El SAR cree que el Impuesto Sobre Ventas (ISV) aprobado en 2012 “es regresivo” por lo que en el futuro deben discutirse y replantearse.

Una delegación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), presidida por el presidente del gremio Mateo Yibrin, acudió al Congreso Nacional para presentar sus posiciones en torno al proyecto de ley.

Yibrin fue claro al señalar a la comisión especial del Congreso Nacional, que preside Hugo Noé Pino, que el proyecto de legislación tal como está elaborado tendrá impacto en materia de empleos y en atracción de inversiones.

En declaraciones dadas a la prensa el presidente del Cohep lamentó que el tema de las exoneraciones, que en el referido proyecto busca eliminar los regímenes especiales, se ha convertido en político y mediático, señalando que el gremio empresarial busca construir y dialogar, indicando que no son dueños de la verdad y la razón.

El titular del Cohep dijo que les preocupa las acusaciones de desinformación que le hacen desde el gobierno, indicando que es difícil saber de dónde salen, “sin embargo todos los misiles apuntan al Cohep”.

Recordó que la ley la aprobarán 128 diputados y no el Cohep, que no vota en el hemiciclo legislativo, por lo que el destino de la referida legislación está en manos de los 128 congresistas y no en la organización empresarial.

Se perderán empleos

Yibrin rechazó la versión gubernamental y legislativa que el proyecto de ley no impactará en el tema de los empleos.

“Usted dice que no se van a perder empleos, sí se van a perder empleos doctor (Hugo Noé Pino)”, le dijo el titular del Cohep al presidente de la comisión especial de dictamen.

El líder empresarial detalló que le tiene respeto a Noé Pino destacando que es un gran economista, pero señaló que ha hablado con otros economistas “que discrepan con usted, que sí creen que van a ver pérdidas de miles y miles de empleos”.

Yibrin dijo que en las conversaciones con los empresarios que toman decisiones le han dicho que el “el mensaje de esa ley es ya no crezcan en Honduras”, porque las condiciones en que llegaron con sus fábricas y naves industriales ya no van a estar disponibles.

Revisar exoneraciones

La diputada Silvia Ayala dijo que la reunión fue oportuna para aclarar muchos puntos que se manifiestan a nivel de medios de comunicación.

“El Cohep está de acuerdo con la necesidad de revisar y poner un alto a los abusos en las exoneraciones como están concebidas actualmente, ese es un punto de partida que nos indica que se pueden llegar a acuerdos en el resto del contenido tanto de la Ley de Justicia Tributaria, como de los otros tres proyectos de decreto”, explicó.

“Nos dijeron que se iban a perder 750 mil empleos (con derogación de Ley de Empleo Por hora). Y yo les decía en aquel momento que un solo empleo que se pusiera en riesgo era de preocupación para el Congreso. No queremos que se pierdan empleos. Ninguno. Pero desde la derogación de la ley en 2022 para aquí el dato del Seguro Social es que hay 18 mil nuevos registrados”, expresó Ayala.

De su lado, el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho aclaró que nunca se han opuesto a la revisión de las exoneraciones, tampoco apoyan la corrupción y de hecho apoyan los castigos a los que la promueven, y como tercer punto mencionó que presentaron sus inquietudes por muchos vacíos que presenta la ley.

Alabó que mediante el diálogo se pueden establecer grandes consensos que permitan avanzar al país.

Urtecho especificó que en el Convenio de Ayuda Mutua “sostenemos que hay algunas dudas ahí, no pueden ser aprobados sin hacer reservas porque en el futuro pueden dañar el propio Sistema de Administración de Rentas”.

Sobre la Ley de Justicia Tributaria, refirió que “nos vamos con algunas inquietudes, nosotros las hicimos ver y serán los representantes de la comisión de dictamen junto con sus asesores que en este caso son el Servicio de Administración de Rentas los que van a evaluar y exponer si hay que modificar algo unos textos, los van a modificar, sino esperaremos las decisiones del Congreso.

Puntualizó que se solicitó al Parlamento que analice muy bien el proyecto de ley que está siendo dictaminado, “esto no debe de verse como una lucha de poder entre el gobierno con otros sectores de la población; este proceso no debe de utilizarse para llevar mensajes de división entre la población hondureña, todos los sectores cumplimos un rol importante en la ciudadanía y debe de escucharse a todos por igual”.

Agradeció a la Comisión de Dictamen por permitir exponer las inquietudes de la iniciativa privada en torno a una ley considerada como importante para el desarrollo del país, aunque las observaciones fueron a cuatro proyectos que maneja el Poder Legislativo.

El subdirector del SAR, Cristian Duarte valoró la jornada de socialización con la empresa privada y dijo que con este sector de la economía es con quienes más reuniones se han sostenido.

Aceptó que los apuntes del Cohep pueden fortalecer la ley, al tiempo que citó: “Todas estas medidas ayudarán a combatir la corrupción pública-privada.

Sobre una posible rebaja en el Impuesto Sobre Ventas (ISV), aprobado en 2012, el funcionario apuntó que podría ser regresivo, por lo que en el futuro debe discutirse y replantearse.

Mientras el diputado Jorge Zelaya resaltó que Honduras necesita de una empresa privada sólida, que brinde oportunidades de empleos, “es importante realizar cambios en este instante, pero con la participación de los empresarios”. (PD).