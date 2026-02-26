“Se va desenmarañando la madeja de cómo fue la relación de Cuba con el gobierno pasado”: Carlos Umaña

Tegucigalpa – “Poco a poco se va desenmarañando la madeja de cómo fue la relación del gobierno de Cuba con el gobierno pasado”, expresó hoy el diputado liberal Carlos Umaña.

En ese contexto, dijo que las autoridades de la administración anterior nunca llegaron a presentar los papeles al Colegio Médico de Honduras (CMH) sobre la llegada de los médicos cubanos al país.

“Hicieron pasar como médicos a personas que no tenían nada que ver”, expuso el parlamentario.

No obstante dijo que sí hay en el país verdaderos médicos cubanos a quienes agradeció por toda la ayuda brindada al país.

Consideró que el Ministerio Público de Honduras debe abrir una línea de investigación sobre la presencia de médicos cubanos en el país.

Asimismo, exhortó a la Secretaría de Salud a presentar todas las denuncias correspondientes. (RO)