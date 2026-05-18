Se toman carretera en Jamalteca exigiendo concluir proyecto de La Libertad hacia Comayagua

Tegucigalpa – Pobladores de la comunidad de Jamalteca, en el municipio de San Jerónimo, realizaron una toma de carretera para exigir a las autoridades la pronta conclusión del proyecto vial que conecta La Libertad con Comayagua, así como la reparación urgente de las calles que se encuentran en mal estado.

Los manifestantes denunciaron que el deterioro de las vías ha complicado seriamente el tránsito vehicular, afectando el transporte de personas, productos y el acceso a distintos servicios básicos en la comunidad.

Con pancartas y bloqueando parcialmente el paso vehicular, los pobladores señalaron que llevan varios meses esperando una respuesta concreta por parte de las autoridades encargadas de infraestructura, sin que hasta el momento se ejecuten soluciones definitivas.

Los habitantes aseguran que durante la temporada de lluvias la situación empeora considerablemente, ya que las calles se vuelven casi intransitables, generando daños a vehículos y dificultando el traslado de estudiantes, comerciantes y productores agrícolas.

Asimismo, los manifestantes exigieron que se concluya el proyecto carretero entre La Libertad y Comayagua, argumentando que la obra representa una necesidad urgente para mejorar la conectividad y dinamizar la economía de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado una respuesta oficial sobre las demandas de los pobladores; sin embargo, los manifestantes advirtieron que continuarán con las protestas hasta obtener compromisos concretos para la reparación de las calles y la finalización del proyecto vial. IR