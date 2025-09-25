“Se sube la recompensa para obtener información y capturar al general Vásquez”: Gustavo Sánchez

Tegucigalpa- El titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez justificó este jueves que el alza en la recompensa contra el general en condición de retiro, Romeo Vásquez es para obtener información y realizar su captura.

Sánchez dio las declaraciones en un recorrido que realiza en San Pedro Sula tras operativos que realizan en esa zona norte del país, tras el lanzamiento de la Policía Turistica.

El funcionario al ser consultado por la recompensa de 30 millones de lempiras para el que dé información sobre el paradero del general Romeo, dijo que “el país más poderoso del mundo, Estados Unidos da 5 millones de dólares por El Porky y ellos también utilizan la estrategia de la recompensa”.

Agregó que la estrategia se utiliza en la Policía, en ese sentido, la estrategia es para que se dé información del general y poder dar con su captura.

“Hay muchos que cuestionaron a Cristo”, argumentó sobre los cuestionamientos de la población ante el alto costo de la recompensa por el general Vásquez Velásquez. IR