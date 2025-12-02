Se restablece página de divulgación de resultados de elecciones generales

Tegucigalpa – Tras más de 24 horas de fuera de servicio, se restableció este martes la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la divulgación de resultados de los comicios generales 2025.

La noche del domingo, al filo de las 11.00 de la noche el CNE puso a disposición el sitio web para consultar los resultados electorales de los comicios hondureños, sin embargo la página no ha sido consistente.

El último reporte de la página de divulgación fue el lunes al mediodía con un 34 % de las actas computadas y transmitidas con ventaja para el nacionalista Nasry Asfura.

(LEER): Intermitente transmisión de resultados del CNE; crece incertidumbre

Sin embargo, la página se cayó causando malestar entre los candidatos, partidos políticos, organizaciones, observadores y sociedad civil que provocaron incertidumbre.

Posteriormente, la empresa encargada de la divulgación de los resultados, el Grupo ASD, reconoció anomalías por alto tráfico en la página web.

(LEER): Grupo ASD, encargado de transmitir los datos los datos electorales, avisa de anomalías por tráfico en la web

La empresa tecnológica detalló que las anomalías se presentaron desde la noche del 30 de noviembre y persistieron durante este 01 de diciembre. AG