Se requiere despolitizar el Programa de Pérdidas: Sindicato de ENEE

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, señaló este miércoles que se requiere despolitizar el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) para bajar las pérdidas de la estatal eléctrica.

“Creo que si redoblamos el esfuerzo en reducir las pérdidas, si buscamos un marco de inversión en distribución mejoraríamos la recaudación que eso es lo más fundamental, bajaríamos la pérdida, pero hay que despolitizar el programa”, indicó.

(Leer) ENEE ha venido agudizando su situación año con año y administración tras administración: Arriaga Yacaman

Aguilar afirmó que el PNRP tiene una cifra supernumeraria en la parte administrativa a quienes les pagan grandes salarios cuando lo que se requiere para realizar el trabajo de reducción de pérdidas es personal en el campo.

“No se ocupan políticos, como hay un montón en ese programa de Reducción de Pérdidas y que son los que le han hecho daño al programa y ocupamos que el programa sea altamente técnico, científico y no político”, dijo. VC