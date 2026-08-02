Se requiere de $600 millones para cerrar brecha cobertura de energía en Honduras, según comisionado de la CREE

Tegucigalpa – El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Leonardo Deras, estimó que se necesitarían alrededor de 600 millones de dólares para cerrar la brecha en la cobertura del servicio en el país.

Detalló que en el área rural hay una cobertura del servicio de energía eléctrica de un 72 %, 94 % en el urbana y un promedio de 86 % a nivel nacional.

Deras admitió que desde el 2026 se mantiene el promedio de 86 % en cobertura de energía eléctrica, es decir, que no ha servido el método durante los últimos diez años.

Sostuvo que si se quiere cerrar esa brecha, el país debe conseguir los fondos, ya sea de cooperación internacional o propios.

“Según los cálculos que se han presentado, es cerca de 600 millones de dólares, aunado un plan, puede ser de manera paulatina”, dijo el comisionado.

Finalmente, el comisionado lamentó que Honduras sea el segundo país, después de Haití con los peores índices de cobertura de servicio de energía eléctrica en Latinoamérica. AG