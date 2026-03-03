Se reporta incendio estructural en complejo hotelero en Roatán

Tegucigalpa – La noche de este lunes se reportó un incendio estructural en Roatán, Islas de la Bahía.

Inicialmente el incendio consumió parte del complejo hotelero Fantasy Islands en Roatán.

Hasta el momento se desconocen las causas de este incendio.

El Cuerpo de Bomberos de Roatán se hizo presente al lugar y preliminarmente no reporta víctimas.

Los vecinos del lugar evacuaron varias casas cercanas a causa de las llamas.

Se prevé que en las próximas horas se brindará un informe sobre este hecho. (RO)