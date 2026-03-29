Se registra incendio en parque industrial en Choloma

San Pedro Sula – Un incendio estructural en un parque industrial se reporta la tarde de este domingo en la colonia La Mora, en Choloma, Cortés.

Según se informó una parte del parque mismo que estaba en remodelación y que iba ser reaperturado en abril.

Se desconoce que provocó el siniestro que dejó pérdidas incalculables.

Un vecino del sector indicó que más de mil personas habían ido a entregar sus papeles para ingresar a trabajar en esa parte del parque industrial.

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos se trasladaron a la zona donde una pertinaz lluvia ayudó para que las llamas no se extendieran hacia otro sector.

Un equipo técnico de los bomberos investiga qué provocó el siniestro.