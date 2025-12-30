Gigantesco incendio consume más de 60 puestos en mercado Medina de SPS

Tegucigalpa – La noche de este lunes se registró un incendio estructural en el Mercado Medina Concepción, entre la 6 y 7 calle, de la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.

– Varios bebés fueron rescatados de una cuartería cercana al lugar del incendio.

De acuerdo a versiones preliminares, el incendió inició en un puesto de venta de pólvora y redujo a cenizas más de 60 puestos.

Hasta el lugar se hicieron presentes varias unidades del Cuerpo de Bomberos, pero la magnitud del siniestro provocó que las llamas se propagaran rápidamente entre los locales comerciales.

Hasta ahora no se reportan víctimas, sin embargo, el pánico se apoderó de los locatarios quienes buscaron resguardar su mercadería y poner a salvo sus vidas.

El terror se apoderó de los presentes luego de varias explosiones que avivaron las llamas.

Varios juegos artificiales explotaron por lo que se cortó el servicio de energía eléctrica.

Hace tan solo un día un fuerte incendio consumió varios locales comerciales en un antiguo edificio en la tercera avenida del barrio El Centro de San Pedro Sula, norte de Honduras.

El siniestro provocó millonarias pérdidas, de acuerdo a las versiones preliminares del Cuerpo de Bomberos.

Entre cuatro y seis negocios comerciales fueron consumidos inicialmente por las llamas. El siniestro arrasó con los productos de una ferretería instalada en el inmueble y preliminarmente se contabilizan entre 60 y 100 puestos.

El enorme incendio esta noche en el mercado Medina Concepción de SPS. #ProcesoDigital pic.twitter.com/OLNVV1IDIq — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 30, 2025

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, manifestó que son más de 50 puestos que han sido afectados por la explosión de una cohetería en el interior del mercado. También instruyó a las gerencias municipales involucradas a movilizarse de inmediato para brindar apoyo a las familias afectadas por el incendio.

Instruyo a las gerencias municipales involucradas a movilizarse de inmediato para brindar apoyo a las familias afectadas por el incendio que se registra en el Mercado Medina de San Pedro Sula. Estamos con ustedes. 🙏🏻 — Roberto Contreras🐤 (@RobertoContreM) December 30, 2025

Comentó que ya hay personal y asistentes más dos ambulancia de la alcaldía de SPS para ayudar en la evacuación de personas que viven en los alrededores del incendio.

Contreras reveló que él se encuentra fuera del país, pero que fue notificado y está pendiente del siniestro. PD

Millonarias pérdidas la noche de este lunes 29.12.2025. tras el incendio en el mercado Medina de SPS. #ProcesoDigital pic.twitter.com/1f22lwtmnl — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 30, 2025