Se reduce la mora quirúrgica oftalmológica en Hospital San Felipe

Tegucigalpa – Autoridades del Gobierno del presidente Nasry Asfura, asistieron este lunes a la inauguración de la Brigada Médico Oftalmológica de Israel en las instalaciones del Hospital General San Felipe en esta capital, acto en el que se informó que la mora quirúrgica en cirugías de la vista ha quedado en cero en ese centro asistencial ya que los pacientes diagnosticados son intervenidos de manera inmediata.

– El Hospital General San Felipe registra dos mil 655 intervenciones realizadas hasta la fecha.

Asimismo, las autoridades del centro asistencial informaron que las brigadas se han realizado “completamente con médicos hondureños lo que permitió alcanzar el cero en la mora quirúrgica en oftalmología” en ese centro asistencial.

En ese sentido, la brigada médica oftalmológica de Israel no encontró lista de espera: los pacientes convocados corresponden a nuevos ingresos o a personas que esperaron apenas días para ser programadas.

En este caso, el apoyo de la brigada israelí complementa la capacidad local y permite atender entre 200 y 210 pacientes durante esta misión.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García destacó el respaldo de la Administración del presidente Asfura y la cooperación del gobierno de Israel.

“No cabe duda que esta alianza con el gobierno de Israel viene a fortalecer este hospital y el tratamiento de las enfermedades de la vista. Vendrán más cooperaciones y debemos valorar este esfuerzo de los amigos de Israel”, apuntó el funcionario.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo Midence, indicó que (sumando esfuerzos del equipo hospitalario y naciones amigas) ya se han operado “más de mil 900 pacientes que estaban en mora, algunos con más de tres meses de espera”.

Asimismo, resaltó la respuesta del Gobierno Central para dar atención oportuna y de calidad.

De su parte, la jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital San Felipe, Paula Deras, explicó que antes de estas brigadas la mora ascendía a entre mil 300 y mil 500 pacientes.

Gracias a la cuarta brigada del año y a brigadas internas del hospital, “ahorita la mora quirúrgica está en cero; la persona que viene a consulta recibe diagnóstico y se opera”, aseveró.

De su lado, el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, reiteró el interés de su país en ampliar la cooperación en salud, seguridad, agricultura y agua.

A su vez, confirmó que equipos especializados permanecerán en Honduras para realizar el mayor número posible de intervenciones y apoyar casos complejos.

Entretanto, el director del Hospital General San Felipe, doctor Edwin Javier Cruz, celebró el avance operativo y la coordinación entre especialistas extranjeros y el personal local.

Pacientes beneficiados mostraron su gratitud. Para el caso, Maylin Cornelia Sevilla, de 57 años, y Alma Flores, de 67, agradecieron la oportunidad de ser operadas tras meses de espera y destacaron la rapidez con la que fueron atendidas. JS