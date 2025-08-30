Se realizó un proceso competitivo al adjudicar el TREP, resalta exconsejero Navarro

Tegucigalpa – El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Julio Navarro, calificó este sábado como un proceso competitivo la selección del Grupo ASD, quien ganó la adjudicación de la implementación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Escrutinio General y Divulgación para las elecciones generales de 2025.

“El CNE ha cubierto una de las necesidades más problemáticas que hay en el cronograma que es seleccionar la empresa que va a transmitir los datos el día de las elecciones”, dijo.

Navarro dijo que la empresa colombiana tiene la responsabilidad de transmitir resultados, incluso de mil 495 centros electorales que no tienen conectividad y que representan unos 500 mil electores, los que no pueden dejarse para el siguiente día para poderlo transmitir.

La empresa tiene el deber de colocar por lo menos unas mil 300 antenas para poder transmitir, por lo que Navarro dijo que la expectativa es que empresa tenga todos los instrumentos y recursos técnico, así como la capacidad logística para instalar las máquinas en unos 5 mil 600 centros electorales.

“Estas elecciones va a ser competitivas, y la empresa debe tener la capacidad de abarcar todos los centros electorales”, dijo al agregar que el CNE ha logrado determinar a la empresa que cumplía con los requisitos técnicos y financieros para la labor requerida.

Refirió que todas las empresas que participaron en el proceso de licitación tienen experiencia en la materia. VC