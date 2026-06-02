Se realiza el III Foro Iberoamericano de turismo en San Pedro Sula

San Pedro Sula – El III Foro Iberoamericano de Turismo se desarrolla en San Pedro Sula, reuniendo a las principales figuras del sector.

El encuentro reúne a líderes y expertos del turismo iberoamericano con la finalidad de impulsar la innovación, la cultura y el crecimiento económico sostenible.

El evento contó con el apoyo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ya que desde la iniciativa empresarial se promueven espacios de diálogo e intercambio que generan nuevas oportunidades de inversión.

Se espera que del encuentro salgan fortalecidas las empresas del sector y les den competitividad a las mismas.

El turismo es una de las áreas de la economía donde se espera que el crecimiento sea mayor en el país y se convierta en un generador de divisas. (PD).