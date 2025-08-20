Se quedan presos Perfecto, Arcadio y Antonio

Tegucigalpa– El juez que lleva la causa dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Arcadio Corrales, por suponerlos responsables de actos preparatorios punibles y asociación terrorista.

Las tres personas permanecerán recluidas en la Penitenciaría Nacional en Támara.

La audiencia preliminar quedó programada para el 17 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

Los tres imputados están acusados de planear un magnicidio en contra del expresidente Manuel Zelaya Rosales y de conspirar para derrocar a la presidenta Xiomara Castro.

De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados enfrentan cargos por los delitos de magnicidio y terrorismo, luego de que las investigaciones revelaran supuestos planes para atentar contra la vida del exmandatario y alterar el orden constitucional del país.

La defensa de los imputados señalaron que no hay documentación suficiente que prueben que las tres personas son miembros de una estructura criminal o que tengan un plan para matar al expresidente Manuel Zelaya.

El abogado Hector Duran manifestó que la presunción de inocencia se mantiene y se va hacer uso a lo que derecho corresponde por lo que apelarán la decisión del juez. IR