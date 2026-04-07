Se prevé que este martes se juramente a Wagner Vallecillo como nuevo presidente de la CSJ

Tegucigalpa – Este martes se juramentará en el Congreso Nacional al magistrado Wagner Vallecillo como el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Así lo informó el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, que manifestó que ya recibió la notificación del pleno de magistrados de la CSJ que Vallecillo fue electo de manera unánime.

“En primer punto está la juramentación del magistrado presidente Wagner Vallecillo, ya recibimos la notificación del pleno de los 15 magistrados de manera unánime”, dijo Ledezma.

Señaló que Wagner Vallecillo presidirá la CSJ hasta que acabe el período del actual pleno que es en 2030.

Vallecillo sustituye a Rebeca Ráquel Obando ya que presentó su renuncia como presidenta de la CSJ, pero mantiene su cargo de magistrada.

Sobre el Presupuesto General del 2026, contestó que se espera se apruebe antes del 15 de abril en el Congreso Nacional, pero que espera que el gobierno remita la iniciativa de ley.

Por otro lado, aclaró que no ha recibido nuevas denuncias sobre la aplicación del juicio político a funcionarios. AG