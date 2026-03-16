Se paraliza ruta de buses en SPS por extorsión

San Pedro Sula-La ruta de transporte que opera en el sector de la colonia López Arellano, en San Pedro Sula, permanece paralizada debido a nuevas amenazas de extorsión por parte de estructuras criminales.

Según denunciaron transportistas, el pasado viernes individuos llegaron hasta el lugar y dejaron un teléfono que sería utilizado para comunicarse con los conductores y exigir los pagos.

“Vinieron a dejar un teléfono y ya el sábado en el día dejamos de trabajar. Es otra estructura aparte de las que ya pagamos”, relató uno de los conductores.

Los transportistas explicaron que el domingo por la mañana se les permitió laborar durante algunas horas; sin embargo, volvieron a suspender el servicio por temor a represalias.

En ese sentido, este lunes ya todas las unidades se paralizaron por miedo a recibir algún atentado por parte de la estructura criminal. IR