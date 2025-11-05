Se paraliza otra ruta de buses en la capital por cobro de extorsión  

Tegucigalpa– Por el cobro de la extorsión suspende operaciones la ruta de buses Nueva Providencia-Centenario-Mercado a partir de este miércoles.

La determinación de los conductores es tras el ataque criminal que fue objeto una de las unidades la tarde del martes.

Según se informó luego de recibir una carta extorsiva, una unidad de esa ruta fue tiroteada por sujetos desconocidos.

En ese sentido, este miércoles los conductores paralizaron sus unidades hasta que haya presencia policial y una investigación.

“Todos tememos por nuestras vidas, esta gente no juega, por lo que la investigación y la seguridad que deben de brindar las autoridades debe de reflejarse”, dijo uno de los afectados.

Ante la paralización de la ruta, cientos de personas se quedaron sin el transporte esta mañana. IR