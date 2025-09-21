Se otorgan subvenciones millonarias para apoyar su reelección, dice Edmundo Orellana sobre diputados

Tegucigalpa – En una serie de publicaciones en su cuenta de X, el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, criticó a los diputados hondureños de los que dijo “se otorgan subvenciones millonarias para apoyar su reelección”.

En la misma publicación el también exfiscal general de la República enfatizó que el juicio es inevitable, los acogerá un procedimiento especial con altos togados, cuyas investiduras hizo posible su voto.

3/4 Los diputados legalizaron lo que para otros es delito: se otorgan subvenciones millonarias para apoyar su reelección.

Si el juicio es inevitable, los acogerá un procedimiento especial con altos togados, cuyas investiduras hizo posible su voto. — Edmundo Orellana (@mundoorellana) September 21, 2025

“Ellos y ellas son los paladines de nuestra democracia y, por eso, los reelegiremos. Esa es la democracia estilo Honduras”, ironizó en otra publicación.

Un 75 % de los actuales diputados del Congreso Nacional buscó reelegirse en las elecciones primarias de donde 62.5 % salió vivo, es decir, con la posibilidad de volver a ocupar un curul en el siguiente Congreso Nacional.

Alrededor de 80 actuales diputados propietarios lograron “salir vivos” de las accidentadas elecciones primarias y se encaminan a una reelección en los comicios del 30 de noviembre.

En las elecciones primarias, un total de 93 diputados vigentes participaron en las elecciones primarias con aspiraciones de seguir por otros cuatro años en las curules del Congreso Nacional.

Por el Partido Libertad y Refundación (Libre), 39 diputados participaron en las primarias, 29 en el Partido Nacional y 25 en el Partido Liberal. De estos, la mayoría de los congresistas le apostaron su boleto ganador a la corriente más fuerte y de esa forma asegurar su continuidad en el Parlamento. (RO)