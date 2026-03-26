Se necesitan instituciones fuertes, se despide expresidenta Ráquel Obando que pide defender la justicia sin temor ni favor

Tegucigalpa – La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando reconoció que Honduras necesita instituciones fuertes, por lo que llamó a la ciudadanía a cuidar el Poder Judicial sin temor ni favor.

A través de un video difundido en redes sociales, la ahora expresidenta del Supremo explicó que presentó su renuncia ante la Presidencia del Poder Judicial en medio de un contexto complejo para Honduras, con el propósito de preservar la estabilidad y evitar que la justicia se vea arrastrada a una confrontación que no beneficia a la ciudadanía.

La funcionaria judicial renunció al cargo de presidenta de la CSJ luego que el CN anunciara un procedimiento de juicio político en su contra. Ráquel Obando sigue siendo magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

“Deseo dejar claramente establecido con serenidad y responsabilidad que mi gestión se condujo en todo momento con estricto apego a la Constitución de la República, a la ley y a las normas que rigen el ejercicio de la función pública”, detalló.

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Respondió que los señalamientos formulados en contra de su administración resultan en muchos casos injustos, tanto en lo humano como en lo institucional porque no reflejan la realidad del trabajo realizado ni el compromiso honesto constante y profundo con el servicio público y con Honduras.

Reflexionó que más allá de lo institucional hay una dimensión que no puede dejar de expresar: “soy esposa, madre y abuela, y desde ese lugar profundamente humano no puedo ser indiferente al impacto que esta situación genera en mi familia, ellos conocen mi trayectoria, mi entrega y mi rectitud, por eso no puedo permitir que atraviesen un episodio que marcaría sus vidas de una manera dolorosa e injusta”.

Expresidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando asegura que su gestión estuvo enmarcada estrictamente en la ley. #ProcesoDigital pic.twitter.com/sxpR8JFj7N — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 26, 2026

La magistrada Ráquel Obando expresó que sirvió con convicción, con transparencia y con la conciencia tranquila, honrando la responsabilidad que le fue confiada.

Puntualizó que “mi vocación no termina aquí, seguiré sirviendo con la misma determinación y entrega desde la sala a la que sea asignada con la convicción de que la justicia debe mantenerse firme, accesible y cercana a la gente”.

Agradeció a magistrados, jueces, defensores públicos, personal administrativo, técnicos y de apoyo de la CSJ, por haber apoyado su gestión de tres años que comenzó en enero de 2023.

Deseó el mejor de los éxitos al nuevo titular de la CSJ, Wagner Vallecillo: “Que su gestión sea conducida con sabiduría para beneficio de nuestra amada nación”. JS