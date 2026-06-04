Se necesitan acciones concretas en seguridad para que venga inversión y se traduzca en empleos: CCIT

Tegucigalpa- El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Enrique Jaar, reconoció avances en algunos indicadores macroeconómicos del país, pero advirtió que dichos resultados todavía no se traducen de manera suficiente en una mejora de las condiciones de vida de la población hondureña.

Jaar señaló que la inflación continúa siendo una preocupación para el sector productivo y los consumidores, especialmente por los factores externos que impactan la economía nacional. Entre ellos mencionó la inestabilidad en Medio Oriente, situación que ha provocado incrementos en los precios internacionales de los derivados del petróleo y mayores presiones sobre los costos internos.

“El tema de la inflación sigue siendo bastante pesado. Vemos que no cesan las acciones en el Medio Oriente, lo que aumenta los factores negativos externos que influyen en la economía nacional, como el incremento de los derivados del petróleo, generando un mayor impacto para los hondureños”, expresó.

El dirigente empresarial destacó que la macroeconomía del país se está manejando de manera prudente, pero insistió en la necesidad de que esos resultados lleguen a la microeconomía y generen alivio para la población.

Se busca que esa estabilidad macroeconómica se traslade a la economía de las familias y que el alivio no se sienta solo a nivel macro, sino para todo el pueblo hondureño, manifestó.

Asimismo, identificó la inseguridad y el desempleo como los principales problemas estructurales que enfrenta Honduras. Según Jaar, resolver estos desafíos permitiría atraer más inversión, generar confianza y promover un mayor desarrollo económico.

“Al haber seguridad existe más confianza y mayor inversión; y al haber más empleo se genera desarrollo y riqueza para el país”, afirmó.

El vicepresidente de la CCIT también se refirió a la crisis energética, calificándola como otro de los grandes retos nacionales. Aunque reconoció que el Gobierno ha identificado el problema y está tomando medidas, pidió acciones más concretas y efectivas para enfrentar la criminalidad y, especialmente, la extorsión.

Indicó que este delito representa un sobrecosto para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), provoca el cierre de negocios y emprendimientos, y contribuye al aumento del desempleo y la inseguridad.

Finalmente, Jaar enfatizó que Honduras necesita medidas concretas que brinden un respiro a la población y permitan que los avances económicos se traduzcan en más empleo, mayor inversión y mejores condiciones de vida para los ciudadanos.LB