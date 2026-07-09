Se necesita orden en el sector eléctrico y va más allá de las reformas, señala Samuel Rodríguez

Tegucigalpa – El experto en temas energéticos Samuel Rodríguez afirmó que el Gobierno mantiene una histórica mora con las empresas generadoras de energía, asegurando que los pagos se realizan con retrasos de entre seis y doce meses, una situación que, según dijo, hace inviable la sostenibilidad del sector.

Rodríguez señaló que ningún proveedor de combustible otorga créditos por un año, por lo que el atraso en los pagos deja en precario a los generadores y esa gran deuda evidencia la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Asimismo, sostuvo que el principal problema del sistema eléctrico no es únicamente el plan de reducción de pérdidas, sino la falta de gobernanza, de capacidad operativa y las limitaciones que impone la Ley de Contratación del Estado, la cual, a su juicio, impide dinamizar y modernizar el mercado eléctrico.

El especialista también cuestionó el funcionamiento de las instituciones públicas, al considerar que carecen de responsables técnicos que rindan cuentas por los resultados. «Nadie se hace responsable de las altas pérdidas; al final quien termina pagando es el pueblo hondureño», expresó.

Respecto a las reformas que se discuten en el Congreso Nacional, Rodríguez indicó que es necesario presentar un nuevo plan de reducción de pérdidas con objetivos claros y ordenados, diferenciando el debate sobre las reformas legales de la responsabilidad inmediata de quienes administran la empresa estatal de energía. LB