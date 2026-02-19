Se necesita mayor celeridad con la Ley de Empleo Parcial, señala empresario Menotti Maradiaga

Tegucigalpa- A 39 días de Semana Santa, la Ley de Empleo Parcial no registra avances, por lo que se necesita dar mayor celeridad, señaló el sector empresarial.

Menotti Maradiaga, directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), aseguró que la idea es contratar a personas que no encuentran empleo, permitiéndoles laborar en dos empresas por cuatro horas cada una.

Agregó que los empresarios reconocen errores del pasado y buscan corregirlos con este nuevo esquema de empleo parcial.

“Sabemos que el Congreso Nacional está dando los últimos detalles a la ley, pero se necesita principalmente en el sector Mipyme, hay mano de obra que pasa de los 35 años y ellos pueden aprovechar esta ley, no sólo los jóvenes”, indicó.

Afirmó que hay sectores que satanizan esta iniciativa, pero se sabe que esta Ley de Empleo Parcial debe llevar las correcciones de los errores cometidos en el pasado. IR