Se necesita más que un censo en transporte para frenar la extorsión, afirma Wilmer Cálix

Tegucigalpa – El dirigente de transporte Wilmer Cálix confirmó que las autoridades del gobierno realizarán a partir del miércoles un censo en el rubro para verificar si hay filtración de estructuras criminales.
Comentó que el argumento del gobierno para iniciar un censo es porque cree que hay filtración del crimen organizado en transporte, versión que comparte, porque ha tenido capacidad de introducirse en instituciones estatales.
“La pregunta es que si con este censo se podrá frenar la extorsión en el transporte, se necesitará algo más, pero hay que empezar por algo”, dijo Cálix.
Indicó que para afectar la extorsión hay que atacar con inteligencia llegando hasta las cabecillas.
El dirigente reveló que el rubro de transporte (taxi, transporte urbano e interurbano, mototaxi y de carga) pagan entre 40 a 45 millones de lempiras a nivel nacional.
Señaló que la extorsión ha estado mutando, indicando que este ilícito ha empezado a llegar a ciudades donde no se había registrado este flagelo como Santa Bárbara.
Cálix insistió que las autoridades deben ponerle atención a Santa Bárbara, implementar estrategias para impedir que la extorsión crezca en este municipio.
Sostuvo que el gobierno debe iniciar y finalizar el censo para constatar si hay transportistas implicados en el crimen organizado, pero que deben implementarse estrategias para atacar este flagelo. AG