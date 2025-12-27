Se necesita avanzar en el nivel municipal y de diputados, escrutinio no debe de parar: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa– El candidato a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, dijo que la declaratoria presidencial por parte del CNE devolvió la paz y la tranquilidad al país, pero hay que hacer el esfuerzo para avanzar en las actas del nivel municipal y diputados.

El respaldo de la comunidad internacional fue un espaldarazo claro a la democracia hondureña, sostuvo.

Agregó que hoy seguimos pendientes de la declaratoria en los demás niveles electivos.

“Necesitamos tener una declaratoria total, no solo en el nivel presidencial”, expresó.

Afirmó que los escrutadores del Partido Nacional llegaron desde tempranas horas al CNE, pero que no lograron avanzar ya que se presentaron diferentes dificultades.

En ese sentido, dijo que respaldemos a los consejeros y dejemos que el CNE haga su trabajo en paz y con serenidad, por el bien de Honduras. IR