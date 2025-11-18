spot_imgspot_img
Política

Se meten con Cossette López porque es mujer y porque le temen: Jorge Cálix

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El político hondureño Jorge Cálix, señaló que el oficialismo se mete con la consejera vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, porque es mujer y porque le temen.

Dijo que la consejera no es de su partido político pero el “narco familión” le teme y eso la hace merecedora de su admiración y respeto.

“No los he visto nunca hablarle así a un hombre. Se meten con

@CossetteOficial porque es mujer, pero también porque le temen.

Si quieren hablar de cirugías plásticas, -que yo no las critico-, deberían comenzar por mencionar las que se han hecho los miembros del familión (hombres y mujeres), en México y en República Dominicana.

Cossette no es de mi partido, pero el narco familión le teme y eso la hace merecedora de mi admiración y respeto. #SolidarioConCossette”, escribió Cálix en su cuenta de X en respuesta a uno de múltiples ataques a través de esa red social en contra de la consejera López. PD

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024