Se materializa cierre paulatino de Textiles Merendón en Choloma

Tegucigalpa – Este lunes 16.02.2026. se materializó el cierre paulatino de la empresa Textiles Merendón en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, norte de Honduras.

– 700 empleados quedan sin empleo a contar de este febrero.

El anunció del cierre, que se hizo desde finales de octubre de 2025, finalmente se completó este lunes, informó Evangelina Argueta, dirigente obrera de la industria de la maquila.

“El sábado los trabajadores se reunieron ya, donde ya les notificaron que empiezan las reducciones en esta empresa, que después de tener 1 mil 100 trabajadores, ahora en estos momentos quedan alrededor de 400 empleados”, expresó Argueta.

Agregó que la reducción continuará y los empleados que todavía quedan están conscientes de esa situación. “La empresa ha empezado a ser liquidada y no quedará operando”, adicionó.

Argueta reveló que existía la esperanza que un nuevo dueño adquiriera la empresa y se quedará operando en Honduras, pero no fue así.

Sobre el traslado de otras maquilas hacia El Salvador, específicamente Gildan Río Nance, la dirigente obrera refirió que la empresa anunció a principios de año que dos áreas -planchado y empaque- este producto fue retirado de Honduras por un tema de clientes. “La empresa no está cerrado, cierra dos áreas de trabajo, están quedando alrededor de 600 empleados”, dijo.

Urgió eliminar los aranceles impuestos por EEUU porque Honduras necesita generar certidumbre sobre modelos de competitividad.

En torno a la inversión de una empresa china para instalar un enorme parque industrial en los bajos de Choloma, refirió que por el momento los trámites se han detenido por algunos trámites. JS