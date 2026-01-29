Se mantienen las lluvias, descenso de temperaturas y fuertes vientos en el país por masa de aire frío

Tegucigalpa- Una masa de aire frío que se desplaza sobre el territorio nacional estará generando abundante nubosidad, descenso de las temperaturas y lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en las regiones norte y noroccidental del país, informó el pronóstico meteorológico.

–Por el frente frío se mantiene una alerta amarilla y verde para varios departamentos de la zona norte y atlántica del país.

En estas zonas se esperan chubascos intensos acompañados de actividad eléctrica en algunos sectores. Mientras tanto, en las regiones occidental, central y oriental se registrarán precipitaciones débiles a moderadas, de forma dispersa.

Para la región sur se advierte la presencia de vientos fuertes, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución, especialmente en actividades marítimas y al aire libre.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 3 y 5 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 3 pies. La fase lunar corresponde a cuarto creciente.

La salida del sol está prevista a las 5:17 a.m. y la puesta a las 5:47 p.m.

Temperaturas por departamento

Atlántida: Máx. 25°C / Mín. 22°C

Choluteca: Máx. 33°C / Mín. 26°C

Colón: Máx. 26°C / Mín. 22°C

Comayagua: Máx. 23°C / Mín. 19°C

Copán: Máx. 18°C / Mín. 16°C

Cortés: Máx. 23°C / Mín. 21°C

El Paraíso: Máx. 22°C / Mín. 17°C

Francisco Morazán: Máx. 23°C

Gracias a Dios: Máx. 27°C / Mín. 22°C

Intibucá: Máx. 16°C / Mín. 13°C

Islas de la Bahía: Máx. 26°C / Mín. 25°C

La Paz: Máx. 23°C / Mín. 19°C

Lempira: Máx. 20°C / Mín. 17°C

Ocotepeque: Máx. 23°C / Mín. 16°C

Olancho: Máx. 27°C / Mín. 22°C

Santa Bárbara: Máx. 22°C / Mín. 20°C

Valle: Máx. 32°C / Mín. 25°C

Yoro: Máx. 22°C / Mín. 18°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar medidas de precaución ante posibles inundaciones, deslizamientos y condiciones adversas en carretera. IR