Se mantiene precio de huevos esta semana en ferias y mercados de la capital

Tegucigalpa – El precio del cartón de huevos en mercados y ferias capitalinas se mantiene a 90, 84 y 75 lempiras, según el tamaño.

-En algunos barrios y colonias de la capital se paga hasta 110 lempiras por un cartón de huevos, pese a que en las ferias el costo es menor.

En la Feria del Artesano y del Agricultor hoy el cartón de huevos se cotiza a 90, 84 y 75 lempiras, según el tamaño.

Así lo informó este viernes Edgardo López, comerciante que ofrece este producto en la Feria, quien destacó que el precio se ha mantenido estable durante casi un mes.

El huevo es uno de los principales productos de la canasta básica de todos los hondureños, por lo que, la estabilidad en su precio se traduce en una buena noticia para los bolsillos de los consumidores.

En el pasado el precio de cartón de huevos superó los 130 lempiras, un precio al que se quiere evitar llegar nuevamente.

Sin embargo, según el comerciante Edgardo López, existe suficiente producto para satisfacer la demanda nacional y mantener la estabilidad de precios. (RO)