Se mantiene en L. 98 el cartón de huevos, pero continúan alzas en verduras

Tegucigalpa – El precio del cartón de huevos se mantuvo esta semana en 98 lempiras en la Feria de la colonia Kennedy, luego del incremento de tres lempiras registrado la semana anterior.

– También se registran aumentos en productos de limpieza del hogar y aseo personal

Mientras tanto, los comerciantes informaron que los precios de las verduras continúan variando constantemente.

Entre los productos que más han aumentado se encuentran la yuca, que ahora se cotiza a 15 lempiras la libra; la papa, a 25 lempiras la libra; y el pataste, que alcanza los 25 lempiras por unidad.

Además, los vendedores reportan incrementos en productos básicos de limpieza e higiene personal. Artículos como el jabón para lavar, detergente, pasta dental y jabón de baño han registrado aumentos que oscilan entre dos y cinco lempiras, lo que continúa impactando el presupuesto de las familias hondureñas.

Los consumidores se quejan de los aumentos y comparten que el dinero ya no les ajusta para comprar lo mismo que compraban anteriormente, por lo que piden a las autoridades vigilar que se cumplan con la supervisión de precios para que no haya abusos. LB