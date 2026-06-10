Se mantiene alerta por fuerte oleaje en el Golfo de Fonseca y lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina

Tegucigalpa- El director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de COPECO, Francisco Argeñal, informó que la tormenta tropical Cristina continuará influyendo en las condiciones climáticas del país, generando lluvias, abundante nubosidad y alteración en el oleaje del Golfo de Fonseca.

Según explicó el funcionario, este miércoles el sistema se localiza aproximadamente a 157 kilómetros al suroeste de Amapala y mantiene un desplazamiento hacia las cercanías de La Libertad, en El Salvador, donde se prevé que ingrese durante la madrugada del viernes y se degrade a depresión tropical.

No obstante, Argeñal señaló que Cristina seguirá transportando una importante cantidad de humedad desde el océano Pacífico, provocando precipitaciones en las regiones centro, sur, oriental y occidental, incluyendo sectores del departamento de Olancho.

Ante estas condiciones, COPECO determinó mantener la alerta amarilla para todo el litoral del Golfo de Fonseca debido al incremento del oleaje previsto para este día. Las autoridades advierten que el fenómeno podría provocar la incursión de agua marina hacia tierra firme, afectando especialmente a comunidades costeras ubicadas entre Punta Condega y Punta Ratón, en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca.

De igual manera, el director de CENAOS indicó además que durante el viernes continuarán influyendo bandas nubosas asociadas a Cristina y a sus remanentes. Asimismo, existe la posibilidad de que se forme un nuevo sistema de baja presión en el Golfo de México, situación que mantendría el flujo de humedad desde el Pacífico y favorecería más lluvias sobre el sur y oriente del territorio nacional.

Finalmente, Argeñal, dijo que en términos generales, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar durante el fin de semana, con un ambiente más seco para el sábado y domingo. Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia sobre una onda tropical que podría acercarse al país a partir del próximo lunes.LB