Se manifestó la voz de Dios y así será también el día de las elecciones, estima analista

Tegucigalpa – Para el analista Héctor Pérez es irrisorio que quieran hacer un conteo de la cantidad de personas que llegaron a la caminata por la paz convocada por las iglesias Católica y Evangélica cuando era una cantidad incontable.

La Policía Nacional estimó que 45 mil 650 se sumaron a nivel nacional a la actividad que pidió paz y respeto al proceso democrático. Según la estimación, en la capital se sumaron 15 mil personas y en San Pedro Sula, unas 10 mil.

Pérez señaló que en el caso de Tegucigalpa, durante todo el trayecto de la caminata se fueron incorporando a la jornada por lo que la cifra es incontable.

Aseguró que el mensaje expresado este 16 de agosto fue que el pueblo está dispuesto y listo para luchar por su país y por su pueblo, “ayer se manifestó la voz de Dios, porque Dios motivó a estas personas a manifestarse y así va a ser el día de las elecciones”, auguró. VC